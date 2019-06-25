САП просит суд приговорить Труханова к 12 годам тюрьмы

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Малиновский районный суд Одессы приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в присвоении 92,7 млн гривен при покупке здания завода "Краян".

Об этом сказал прокурор Максим Кравченко в ходе дебатов, передают Українськi Новини.

Он просит суд признать 8 обвиняемых, в том числе Труханова, виновными в завладении 92,659 млн гривен госсредств при покупке здания завода "Краян" по завышенной стоимости.

Прокуратура просит суд конфисковать 92,7 млн гривен, арестованных на счетах фирмы "Девелопмент Элит", которая продала здание завода.

САП обращает внимание, что Труханов имел до 2017 года паспорт гражданина России и, по данным Интерпола, человек с такой же внешностью находится в международном розыске.

В итоге, САП просит приговорить Труханова как организатора преступной схемы к 12 годам тюрьмы, его заместителя Павла Вугельмана - к 11 годам.

Обвиняемых Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова и Петра Загодиренко просят приговорить к 10 годам тюрьмы.

Обвиняемых Игоря Кравченко предлагается приговорить к 11 годам тюрьмы, а Галину Богданову - к 7 годам.

САП просит также конфисковать все имущество у обвиняемых и арестовать их.

Как сообщали Українські Новини, Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд протокол об административном нарушении в отношении председателя Одесского городского совета Геннадия Труханова за декларирование недостоверной информации.

Ранее НАБУ и САП завершили расследование по делу против Геннадия Труханова.

За 2018 год председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов задекларировал 249 185 гривен доходов.