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09 июля 2019, вторник, 19:21 28
Судебная власть 2019-07-09T20:15:01+03:00
Українські Новини
Мэра Одессы Труханова оправдали

Мэра Одессы Труханова оправдали

Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в завладении 92,7 млн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян".

Об этом сказал председательствующий судья Сергей Черевко, передают Українськi Новини.

Приговор по делу Труханова с 4 по 9 июля оглашала коллегия судей в составе судей Сергея Черевко, Виктора Короя и Дмитрия Передерко.

Согласно приговору, суд признал недоказанным наличие умысла у обвиняемых на завладение средствами местного бюджета.

Также суд не усмотрел в действиях Труханова злоупотребления служебным положением.

Кроме того, суд признал незаконным вручение детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) фигурантам дела сообщений о подозрении, так как при этом была нарушена процедура.

Суд также признал ненадлежащими доказательствами материалы негласных следственных действий НАБУ в отношении мэра Одессы.

Суд подчеркнул, что большинство свидетелей в процессе не подтвердили совершение обвиняемыми преступных действий при покупке здания завода "Краян".

Более того, суд не смог установить наличие ущерба в данном деле.

Как следствие, суд не установил факт совершения преступления.

В итоге суд признал невиновным и оправдал Труханова.

Аналогичный вердикт суда вынесен в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана и других обвиняемых: Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова, Петра Загодиренко, Игоря Кравченко и Галины Богдановой.

Суд также отменил меры пресечения, которые действуют в отношении подсудимых.

Как сообщали Українськi Новини, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит суд приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Труханова.

САП просит суд признать 8 обвиняемых, в том числе Труханова, виновными в завладении 92,659 млн гривен госсредств при покупке здания завода "Краян" по завышенной стоимости.

30 мая 2018 года НАБУ и САП завершили расследование по делу против мэра Одессы Труханова.

За 2018 год председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов задекларировал 249 185 гривен доходов.

Также НАПК направило в суд протокол об административном нарушении в отношении председателя Одесского городского совета Геннадия Труханова за декларирование недостоверной информации.

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