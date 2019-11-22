MARUV зняла кліп у парку КПІ зі звіриними принтами і сексуальними танцями на деревах

Українська співачка MARUV, яка нещодавно отримала премію MTV, зняла кліп на пісню don't U Waste My Time (Hellcat Story Episode 3) на території парку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", який є популярною локацією для зйомок фотосесій і відео в Києві. Відповідний відеокліп був опублікований на відеохостингу YouTube на офіційному каналі MARUV. У кліпі співачка зі своїм ансамблем одягнена в обтягуючі костюми з анімалістичним зебровим принтом. Сама співачка протягом усього кліпу не змінює образ - на ній чорний берет, а губи нафарбовані яскраво червоним відтінком. Дівчата танцюють у різних локаціях парку - біля головного першого корпусу КПІ, біля ліхтарів, дерев і навіть на них. Очевидно, кліп знімався вночі, оскільки на картинці панує темрява і тільки на місцях, де танцює MARUV і інші дівчата, є яскраве підсвічування. Назва пісні перекладається як "Не витрачай мій час". Як це притаманне музиці MARUV, трек відразу "в'їдається" в голову і має драйвові запальні мотиви. Як повідомляли Українські Новини, MARUV обурилася перекручуванням фактів про її нагородження від MTV Russia. Раніше MARUV випустила кліп з латексом, гранатами і панчохами в японському стилі на трек "Між нами".