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22 листопада 2019, пʼятниця, 19:33 4
Шоу-бізнес 2019-11-22T19:56:49+02:00
Українські Новини
MARUV зняла кліп у парку КПІ зі звіриними принтами і сексуальними танцями на деревах

MARUV зняла кліп у парку КПІ зі звіриними принтами і сексуальними танцями на деревах

MARUV, Кліп, КПІ, співачка, Відеокліп

Українська співачка MARUV, яка нещодавно отримала премію MTV, зняла кліп на пісню don't U Waste My Time (Hellcat Story Episode 3) на території парку Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", який є популярною локацією для зйомок фотосесій і відео в Києві.

Відповідний відеокліп був опублікований на відеохостингу YouTube на офіційному каналі MARUV.

У кліпі співачка зі своїм ансамблем одягнена в обтягуючі костюми з анімалістичним зебровим принтом. Сама співачка протягом усього кліпу не змінює образ - на ній чорний берет, а губи нафарбовані яскраво червоним відтінком. Дівчата танцюють у різних локаціях парку - біля головного першого корпусу КПІ, біля ліхтарів, дерев і навіть на них.

Очевидно, кліп знімався вночі, оскільки на картинці панує темрява і тільки на місцях, де танцює MARUV і інші дівчата, є яскраве підсвічування.

Назва пісні перекладається як "Не витрачай мій час". Як це притаманне музиці MARUV, трек відразу "в'їдається" в голову і має драйвові запальні мотиви.

Як повідомляли Українські Новини, MARUV обурилася перекручуванням фактів про її нагородження від MTV Russia. Раніше MARUV випустила кліп з латексом, гранатами і панчохами в японському стилі на трек "Між нами".

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