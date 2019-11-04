Украинская певица MARUV получила премию MTV как певица из России

Украинская певица Maruv, которая ранее оказалась в числе победителей в отборе на Евровидение-2019 и отказалась от места, получила престижную европейскую музыкальную награду MTV Europe Music Awards (EMA). На сайте премии артистка была представлена в номинации "Лучший российский исполнитель".

Церемония награждения проходила в испанской Севилье 2 ноября. Maruv лично приехала на церемонию, чтобы получить награду.

Фото с мероприятия певица публиковала в своих InstaStories. Там же она поблагодарила российских фанов, которые поддержали ее во время голосования.

В номинации Best Russian Act (Лучший российский исполнитель) победительницей стала именно Maruv, с которой за это звание боролись также Face, Little Big, Noize MC и Zivert.

Как сообщали Українські Новини, в начале года Национальная общественная телерадиокомпания и победительница национального отбора Maruv отказались подписывать контракт об участии в "Евровидении". В адрес певицы звучала критика из-за того, что ранее она ездила выступать в Россию и также запланированы концерты там в будущем.

Напомним, что в правилах нацотбора Евровидения нет ни одного пункта о гастролях участника.