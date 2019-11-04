подписаться на рассылку
24.65 24.95
27.25 27.8
˟
04 ноября 2019, понедельник, 14:27 130
Общество 2019-11-04T14:28:25+02:00
Українські Новини
Украинская певица MARUV получила премию MTV как певица из России

Украинская певица MARUV получила премию MTV как певица из России

Певица, MTV, Премия, Награждение, MARUV
MARUV. Фото: Instagram/maruvofficial
MARUV. Фото: Instagram/maruvofficial

Украинская певица Maruv, которая ранее оказалась в числе победителей в отборе на Евровидение-2019 и отказалась от места, получила престижную европейскую музыкальную награду MTV Europe Music Awards (EMA). На сайте премии артистка была представлена в номинации "Лучший российский исполнитель".

Церемония награждения проходила в испанской Севилье 2 ноября. Maruv лично приехала на церемонию, чтобы получить награду.

Фото с мероприятия певица публиковала в своих InstaStories. Там же она поблагодарила российских фанов, которые поддержали ее во время голосования.

В номинации Best Russian Act (Лучший российский исполнитель) победительницей стала именно Maruv, с которой за это звание боролись также Face, Little Big, Noize MC и Zivert.

Как сообщали Українські Новини, в начале года Национальная общественная телерадиокомпания и победительница национального отбора Maruv отказались подписывать контракт об участии в "Евровидении". В адрес певицы звучала критика из-за того, что ранее она ездила выступать в Россию и также запланированы концерты там в будущем. 

Напомним, что в правилах нацотбора Евровидения нет ни одного пункта о гастролях участника.

 
Больше новостей о: Певица MTV Премия Награждение MARUV

Архив
Новости
Зеленский одобрил роспуск действующего состава ВККС 14:45 Обновляется
Зеленский подписал закон о сокращении количества судей в два раза 14:40
ПУМБ запускает новые тарифные пакеты для малого бизнеса 14:37 Пресс-релиз
Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата из-за проблем с сердцем 14:37 Дополнено
MARUV. Фото: Instagram/maruvofficial
Украинская певица MARUV получила премию MTV как певица из России 14:27
больше новостей
Потеплеет до +20 и зальет дождями: прогноз погоды в Украине на начало недели 13:19 Карта
Бензин и дизтопливо дешевеют: как изменятся цены на горючее в ноябре 08:00 Инфографика
Максим Бужанский
Депутат Бужанский призвал одесситов "дать пи@ды отбивателям памятника Жукову" 23:26 Мнение
Резкое ухудшение погоды: синоптики обещают дожди и мощные порывы ветра 17:00
Андрей Богдан. Фото: Фейсбук/Андрей Богдан
Богдан опубликовал свое фото, где нет последствий драки с Бакановым 23:40
больше новостей
ГПУ уволила следователя, расследовавшего дело Богдана 19:13
Украина будет членом НАТО, - Столтенберг 20:32
На Банковой Баканов и Богдан подрались. Богдану выбили зуб, - журналист 22:49 Мнение
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову 23:55
Суд отказался арестовывать Дубневича и отпустил его под залог в 100 миллионов 19:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok