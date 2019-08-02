MARUV выпустила клип с латексом, гранатами и чулками в японском стиле на трек "Между нами"

Украинская певица MARUV, выигравшая Нацотбор на Евровидение-2019, однако не поехавшая на него со скандалом, 2 августа выпустила новый клип на трек "Между нами".\r\nСоответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнительницы, передают Українські Новини.\r\nРолик выполнен в традиционном для MARUV стиле - с ее ансамблем, в латексных красных костюмах и черных высоких сапогах.\r\nТакже на видео присутствуют девушки в нижнем белье и чулках.\r\nСама MARUV предстает в черном халате в японском стиле, большим черным веером и длинных красных сережках, а также с привычным для исполнительницы ярким макияжем.\r\nОна танцует на столе в компании своего ансамбля. В середине клипа появляется девушка, неподвижно лежащая на столе и уложенная фруктами.\r\nВ ролике очень много гранатов, лимонов и винограда.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=AkRSbdDtRt8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, в аэропорту "Борисполь" украли "драгоценности" из чемодана MARUV.