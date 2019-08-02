MARUV выпустила клип с латексом, гранатами и чулками в японском стиле на трек "Между нами"

Украинская певица MARUV, выигравшая Нацотбор на Евровидение-2019, однако не поехавшая на него со скандалом, 2 августа выпустила новый клип на трек "Между нами".

Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале исполнительницы, передают Українські Новини.

Ролик выполнен в традиционном для MARUV стиле - с ее ансамблем, в латексных красных костюмах и черных высоких сапогах.

Также на видео присутствуют девушки в нижнем белье и чулках.

Сама MARUV предстает в черном халате в японском стиле, большим черным веером и длинных красных сережках, а также с привычным для исполнительницы ярким макияжем.

Она танцует на столе в компании своего ансамбля. В середине клипа появляется девушка, неподвижно лежащая на столе и уложенная фруктами.

В ролике очень много гранатов, лимонов и винограда.

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Как сообщали Українські Новини, в аэропорту "Борисполь" украли "драгоценности" из чемодана MARUV.