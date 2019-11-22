З грудня українські новобудови будуть проектувати за оновленими нормами: що станеться з кухнями і ліфтами

Після внесення змін у будівництво кінотеатрів і театрів в Києві, згідно з новим державним будівельним нормам (ДБН) з 1 грудня 2019 року в силу вступить пункт про скасування обов'язкового проектування радіоточок в квартирах.

Про це повідомила прес-служба голови Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе.

"Ми прибрали таке застаріле вимога, але залишили проектування радіоточок відразу додому, щоб у разі надзвичайних ситуацій і блокування інших мереж можна було оперативно дізнатися інформацію про НС", - цитується в повідомленні Парцхаладзе.

Розміщення радіоточок обов'язково лише для приміщень чергового персоналу, консьєржа та технічних служб відповідно до вимог ДБН "Системи протипожежного захисту".

З 1 грудня 2019 року оновлені норми також передбачають обов'язкове проектування житлових будинків та вбудованих приміщень з класом енергоефективності не нижче "С", встановлення ліфтів у нових житлових будинках висотою від чотирьох поверхів, проектування кухонь-ніш.

Як повідомляли Україньскі Новини, з жовтня квартири на вторинному ринку в Києві подорожчали на 1%.

Нагадаємо, 5 листопада Володимир Зеленський віддав наказ за 2 місяці викорінити корупцію зі сфери будівництва і архітектури.