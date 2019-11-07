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07 ноября 2019, четверг, 11:04 247
Недвижимость 2019-11-07T11:04:02+02:00
Українські Новини
В октябре квартиры на вторичном рынке в Киеве подорожали на 1%

В октябре квартиры на вторичном рынке в Киеве подорожали на 1%

Строительство, Квартиры, цены на жилье, цены на жилье в Киеве

В октябре по сравнению с сентябрем предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве снизилось на 8,9% до 10 860 квартир.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українські Новини.

Также объем предложения уменьшился по общей площади на 7,7%, а в долларовом выражении - на 7%.

С января текущего года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 11%, в гривневом – 1,6%.

"В октябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1 383 долларов/кв. м, относительно сентября средняя цена увеличилась на 1%. В национальной валюте – на 2,2% до 35 209 гривен/кв. м", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 42%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 18% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 18%, от 150 до 250 тыс. долларов - 14% и от 250 тыс. долларов - 8%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Печерском районе – 15%, в Голосеевском и Дарницком районах – по 14%, в Шевченковском – 13%, в Соломенском – 11%, в Днепровском районе – 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Оболонском районе – 7%, в Святошинском и Подольском районах – по 6%, в Деснянском – 4%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 22%, двухкомнатные - 31%, трехкомнатные - 37% и четырехкомнатные - 10%.

Как сообщали Українськi Новини, более половины украинцев живут в перенаселенных домах.

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