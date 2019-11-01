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01 ноября 2019, пятница, 13:43 2992
Общество 2019-11-01T14:33:05+02:00
Українські Новини
В Украине решили бороться с самой главной женской проблемой

В Украине решили бороться с самой главной женской проблемой

Женщины, Туалет, Театр, Кинотеатр, Лев Парцхаладзе, Минрегион
Женщина. Фото: pixabay
Женщина. Фото: pixabay

С 1 ноября во всех новых кинотеатрах и театрах в Киеве будут строить в два раза больше женских уборных для уменьшения очередей, тем временем как Минздрав делает общественные туалеты более доступными. Об этом сообщил на своей странице на Facbook президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

Заместитель министра регионального развития инициировал этот проект с целью сократить очереди и улучшить санитарные нормы. 

"Новый расчет - 1 санитарный прибор на 15 человек в кинотеатрах и 1 санприбор на 10 человек в театрах. Это зависит от расчетной вместимости учреждения. Например, если кинотеатр рассчитан на 600 посетителей, то ранее проектировались только 20 туалетных кабинок. По новым нормам надо делать 40 кабинок", - сообщает Парцхаладзе.

Парцхаладзе отметил, что в старых государственных строительных нормах по заведениям культуры расчет туалетных комнат в кинотеатрах составлял 1 санузел (унитаз) на 30 человек, в театрах - 1 санузел на 20 человек. То есть, количество женских санузлов, которые теперь будут проектироваться, увеличено вдвое.

При этом часть туалетных комнат также обязательно будет проектироваться доступными для людей с инвалидностью и других групп маломобильного населения и содержать пеленальные столики для младенцев.

Как сообщали Українські Новини, в крупных супермаркетах страны появятся туалеты для посетителей.  Также уборные можно будет строить на станциях метрополитена.

Больше новостей о: Женщины Туалет Театр Кинотеатр Лев Парцхаладзе Минрегион

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