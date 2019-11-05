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  • Зеленский отдал приказ за 2 месяца искоренить коррупцию из сферы строительства и архитектуры
05 ноября 2019, вторник, 20:13 551
Политика 2019-11-05T20:33:45+02:00
Українські Новини
Зеленский отдал приказ за 2 месяца искоренить коррупцию из сферы строительства и архитектуры

Зеленский отдал приказ за 2 месяца искоренить коррупцию из сферы строительства и архитектуры

Коррупция, Строительство, Архитектура, Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил министру развития общин и территорий Алене Бабак преодолеть коррупцию в сфере государственноого архитектурно-строительного контроля и градостроительства до конца текущего года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента о результатах встречи Зеленского с руководством Верховной Рады и Кабинетом Министров, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость до конца 2019 ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства. Соответствующую задачу Владимир Зеленский поставил перед министром развития общин и территорий Украины Аленой Бабак", - сказано в нем.

В частности, глава государства указал на необходимость перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов.

Кроме того, Зеленский поручил министру юстиции Денису Малюське внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ к ним.

Также Малюська должен до конца июня 2020 года обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата.

Помимо этого, вице-премьер-министру, министру по вопросам цифровой трансформации Михаилу Федорову поручено до 31 декабря обеспечить внедрение первого этапа проекта "еМалятко".

Как сообщали Українськi Новини, Википедия "окрестила" переименованное министерство Минразгромом: реакция соцсетей. Главой ведомства стала Алена Бабак, за назначение которой проголосовал 281 депутат.

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