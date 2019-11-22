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22 листопада 2019, пʼятниця, 12:15 57
Політика 2019-11-22T15:15:03+02:00
Українські Новини
Брату нардепа "Слуги народу" просять присвоїти почесне звання

Брату нардепа "Слуги народу" просять присвоїти почесне звання

Денис Шмигаль, Володимир Тимофійчук, Богдан Тимофійчук, Почесне звання
Володимир Тимофійчук. Фото: Facebook/Слуга Народу - Тимофійчук Володимир - Округ 89
Володимир Тимофійчук. Фото: Facebook/Слуга Народу - Тимофійчук Володимир - Округ 89

Брата депутата "Слуги народу" Володимира Тимофійчука, який вирощував зернові у "Коломойському" районі, може нагородити Зеленський за "багаторічну сумлінну працю". Про це повідомляє "Страна".

У розпорядженні "Страни" опинився лист губернатора Івано-Франківської області Дениса Шмигаля, спрямований ним в Офіс президента України Володимира Зеленського. У листі губернатор просить главу держави присвоїти Почесне звання Заслуженого працівника сільського господарства Богдану Тимофійчуку, який є директором приватної фірми "Богдан і К", та заодно, рідним братом нардепа від "Слуги народу".

Главу держави просять нагородити бізнесмена за "багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий вклад у впровадження передових технологій для підвищення якості ґрунтів... і високий професіоналізм".

Фото:Фото: "Страна"

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський нагородив орденами "За заслуги" III ступеня молодіжну збірну, яка виграла ЧС з футболу.


А Верховний суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати будь-якого громадянина вогнепальною зброєю.

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