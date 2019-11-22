Брату нардепа "Слуги народу" просять присвоїти почесне звання

Брата депутата "Слуги народу" Володимира Тимофійчука, який вирощував зернові у "Коломойському" районі, може нагородити Зеленський за "багаторічну сумлінну працю". Про це повідомляє "Страна".

У розпорядженні "Страни" опинився лист губернатора Івано-Франківської області Дениса Шмигаля, спрямований ним в Офіс президента України Володимира Зеленського. У листі губернатор просить главу держави присвоїти Почесне звання Заслуженого працівника сільського господарства Богдану Тимофійчуку, який є директором приватної фірми "Богдан і К", та заодно, рідним братом нардепа від "Слуги народу".

Главу держави просять нагородити бізнесмена за "багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий вклад у впровадження передових технологій для підвищення якості ґрунтів... і високий професіоналізм".

Фото: "Страна"

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський нагородив орденами "За заслуги" III ступеня молодіжну збірну, яка виграла ЧС з футболу.



А Верховний суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати будь-якого громадянина вогнепальною зброєю.