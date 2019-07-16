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16 июля 2019, вторник, 14:00 67
Президент 2019-07-16T14:05:05+03:00
Українські Новини
Зеленский наградил орденами "За заслуги" III степени молодежную сборную, выигравшую ЧМ по футболу

Зеленский наградил орденами "За заслуги" III степени молодежную сборную, выигравшую ЧМ по футболу

Зеленский наградил орденом
Зеленский наградил орденом "За заслуги" членов молодежной сборной Украины по футболу. Фото: пресс-служба Президента

Президент Владимир Зеленский наградил орденами "За заслуги" III степени членов молодежной сборной Украины по футболу, которые 15 июня выиграли Чемпионат мира по футболу U-20, обыграв сборную Южной Кореи в Польше.

Об этом говорится в указе №521, передают Українські Новини.

Согласно тексту указа, Президент постановил наградить 23 членов молодежной сборной за получение титула чемпиона мира по футболу U-20 за проявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного спортивного авторитета Украины орденами "За заслуги" III степени.

Также Зеленский присвоил звания заслуженного работника физической культуры и спорта 3 тренерам сборной - Андрею Анненкову, Вячеславу Кернозенко и Вячеславу Руженцеву.

Зеленский наградил орденом Зеленский наградил орденом "За заслуги" членов молодежной сборной Украины по футболу. Фото: пресс-служба Президента

Как сообщали Українські Новини, Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден "За заслуги".

Ранее Порошенко наградил орденом "За заслуги" режиссера фильма "Киборги".

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