Зеленский наградил орденами "За заслуги" III степени молодежную сборную, выигравшую ЧМ по футболу

Зеленский наградил орденом "За заслуги" членов молодежной сборной Украины по футболу. Фото: пресс-служба Президента

Зеленский наградил орденом "За заслуги" членов молодежной сборной Украины по футболу. Фото: пресс-служба Президента

Президент Владимир Зеленский наградил орденами "За заслуги" III степени членов молодежной сборной Украины по футболу, которые 15 июня выиграли Чемпионат мира по футболу U-20, обыграв сборную Южной Кореи в Польше.

Об этом говорится в указе №521, передают Українські Новини.

Согласно тексту указа, Президент постановил наградить 23 членов молодежной сборной за получение титула чемпиона мира по футболу U-20 за проявленные самоотверженность и волю к победе, утверждение международного спортивного авторитета Украины орденами "За заслуги" III степени.

Также Зеленский присвоил звания заслуженного работника физической культуры и спорта 3 тренерам сборной - Андрею Анненкову, Вячеславу Кернозенко и Вячеславу Руженцеву.

Зеленский наградил орденом "За заслуги" членов молодежной сборной Украины по футболу. Фото: пресс-служба Президента

Как сообщали Українські Новини, Порошенко вручил Вселенскому патриарху Варфоломею орден "За заслуги".

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