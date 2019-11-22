"Слуга народу" планує голосувати за запуск ринку землі в грудні

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко прогнозує голосування парламенту за законопроект №2178-10 про запуск ринку землі в другому читанні в грудні.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Новое время", передають Українські Новини.

"В залежності від того, як комітет встигне внести правки. Це може бути або 2 грудня, 16 грудня. Є такий план. Будемо дивитися", - сказав Корнієнко.

Згідно з пленарним планом роботи парламенту, засідання передбачені 3-6 грудня і 17-20 грудня.

Також депутат прогнозує прийняття законопроекту про народовладдя, де буде передбачена процедура проведення референдумів, до березня 2020 року.

"Спочатку треба прийняти пакет законів про народовладдя. Тому - приблизно січень-лютий наступного року. Тоді заплануємо", - відповів він на питання про дату проведення референдуму про надання права володіти сільськогосподарською землею.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада Рада прийняла в першому читанні законопроект про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмежити їх купівлю іноземцями до 2024 року.

14 листопада голова Ради Дмитро Разумков заявив, що всеукраїнський референдум про доступ до ринку землі для іноземців буде проведено після прийняття нового законопроекту про народовладдя.

Крім того Євросоюз підтримав відкриття ринку землі в Україні.