Вакарчук втік від журналістів після виступу на Майдані

Один з лідерів Майдану, співак , а нині народний депутат Святослав Вакарчук приїхав на Майдан, щоб виступити зі сцени. Журналісти проекту Pavlovskynews вирішили поцікавитися в одного з лідерів Майдану, що він думає про результати Майдану за 6 років, як оцінює діяльність Порошенко і чому обіцяні на Майдані низькі тарифи тільки зросли. Про це повідомляється на Youtube-каналі проекту.

Зокрема, один з журналістів поставив запитання, чому Майдан не виходив другий раз через підвищення тарифів, адже однією з цілей першого Майдану в 2014 році було не допустити їх підвищення. Вакарчук відповів, що це він прийшов сюди вшанувати пам'ять загиблих за гідність і зараз це важливо.

На питання про те, як він оцінює результати президента Порошенко, він заявив, що їх краще оцінили люди на виборах. Після цього він відмовився відповідати на запитання журналістів і пішов шукати свою дружину.

"-Чому, як ви вважаєте, майдан не піднімався, коли піднімалися тарифи, адже майдан також стояв і проти підвищення тарифів?

-Я сьогодні прийшов сюди, щоб згадати і вшанувати пам'ять про майдан, яку світ всі цінуємо, і проти тих, хто загинув. Це для мене основна ціль, я хотів бі говорите про це. Це важливо", -відповів Вакарчук.

На питання про те, як він оцінює діяльність Петра Порошенка, Вакарчук відповів, що люди на виборах оцінили всі за нього і різко пішов шукати свою дружину.

Як повідомлялося раніше, 20 вересня нардеп Вакарчук втік із засідання Ради, чтобыі встигнути на свій концерт в Мінську.

Цей вчинок засудили колеги-депутати Вакарчука. Зокрема, народний депутат Максим Бужанський заявив, що Вакарчук після "полум'яної промови про війну, патріотизм і т. д." втік з голосувань "за закони, пов'язані з армією, планом оборони країни і іншим".

Проте, на свій концерт Вакарчук, все таки, запізнився.