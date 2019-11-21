Україна оскаржить вирок Марківу, - Офіс Президента

Україна оскаржить винесений українському військовому Віталію Маркиву вирок.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що Україна подала апеляційну скаргу на рішення суду міста Павія (Італія) від 12 липня, яким військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа засудили до 24 років в'язниці.

Суд визнав його винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокелле.

Апеляційний суд округу Ломбардія розгляне скаргу орієнтовно навесні 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 250 осіб мітингували біля посольства Італії в Києві на знак протесту проти вироку, винесеного італійським судом українському військовослужбовцю Національної гвардії Віталію Маркиву.Раніше Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ терміново зайнятися поверненням в Україну засудженого в Італії Марківа. Тим часом, у понеділок, 14 жовтня у Києві пройшов марш на підтримку Марківа.