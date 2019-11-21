У Рівненській області діти отруїлися чорними цукерками Баби-Яги з перцем чилі

Поліція Рівненської області розпочала кримінальне провадження за фактом масового отруєння дітей у селі Здовбиця. Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції.

20 листопада в лікарню було госпіталізовано 12 дітей. За попередніми даними, школярам стало погано після солодощів, якими їх пригостила однокласниця з нагоди свого дня народження.

Як уточнили в управлінні Госпродпотребслужбы області, йдеться про жувальних цукерок з Китаю.

"Цукерки під назвою Чорні цукерки Баби Яги (жувальні цукерки зі смаками винограду, апельсина, яблука, полуниці, огірка, лимона, перцю чилі) виготовлені в КНР. Вони були придбані в місцевому продуктовому магазині. Всі хворі вказують, що вживали саме цукерки з перцем чилі", — йдеться в повідомленні.

Проводяться подальші роботи з розслідування випадку отруєння школярів. Держспоживслужба радить батькам не купувати дітям продуктів сумнівної якості і виробництва.

Як стало відомо РВ, цукерки потрапили в магазин з ринку "Дикого" на вулиці Здолбунівській у Рівному.

Як повідомляли Українські Новини, полсотни дітей отруїлися в шкільній їдальні Одеси, а в Миколаївській області діти масово отруїлися у дитсадку. Раніше Держнс попередила українців про масові отруєння по Україні напівфабрикатами, шаурмою та їжею з кафе.