В Николаеве женщина прострелила ногу коллектору, а в Днипре посреди дня избили мужчину и затолкали в джип

В Ривненской области школьники массово отравились конфетами "Бабы Яги"

20 ноября в селе Здовбица Ривненской области 12 учеников местной школы попали в больницу с острым отравлением, сообщает "Ого". Как выяснили сотрудники местной полиции, в тот день одноклассница угостила пятиклассников конфетами в честь своего Дня рождения. После этого детям стало плохо. Предварительно известно, что жевательные конфеты производства КНР под названием "Черные конфеты Бабы Яги" были куплены на одном из рынков Ривного. На данный момент школьники все еще пребывают в больнице. После оказания медицинской помощи их жизни ничего не угрожает. Полиция продолжает расследование.

Фото:ogo.ua

В Запорожье изъяли психотропные и наркотические вещества на 230 тыс. гривен

19 ноября, сотрудники правоохранительных органов в Запорожской области задержали местного жителя 1997 года рождения, который пытался осуществить отправку посылок с психотропными и наркотическими веществами.Установлено, что заказы поступали через интернет-сайты.В тот же день в ходе обыска из квартиры подозреваемого изъято около 20 грамм "амфетамина", около 30 таблеток "экстази", 15 грамм "Альфа-PVP", 40 грамм "JWH", более 150 грамм марихуаны, весы, упаковочные материалы и устройство для ламинированиязип-пакетов. Стоимость изъятых наркотиков составляет 230 000 гривен. Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает "Миг".

В Сумах поймали автоугонщиков со сканером сигнализации

На днях возле одного из торговых центров Суминспекторы получили сообщение от 26-летнего мужчины о краже его личных вещей из автомобиля. Заявитель рассказал, что,вернувшись к припаркованному автомобилю, он обнаружил отсутствие сумки с документами, деньгами и мобильным телефоном. И вспомнил, что перед этим на стоянке заметил подозрительное транспортное средство DaewooLanos. Внимание водителя привлек яркий золотистый цвет самой машины и то, что в ней находились подозрительные мужчины в капюшонах. Через некоторое время автомобиль, похожий по описанию, был замеченна парковке другого торгового центра. В транспортном средстве находились двое 18-летних парней. Во время общения с патрульными они заметно нервничали. В ходе проведения поверхностной проверки у водителя обнаружили большое количество денежных средств, устройство для сканирования сигнала автосигнализации и телефон, похожий на похищенный. По данному факту следователи открыли уголовное производство, сообщает "Ваш шанс".

В Николаеве насмерть сбили пешехода - очевидцы утверждает, что он попал под три автомобиля

20 ноября на одном из перекрестков Николаева под колесами автомобилей погиб пешеход, сообщают "Новости N". Из показаний очевидцев картина вырисовывается примерно следующая. Пешеход, 55-летний местный житель, вышел на середину улицы в тот момент, когда едущие на встречу друг другу "Опель" и красный автомобильнеустановленной марки практически поравнялись. Какая из этих двух машин первой ударил пешехода - предстоит выяснить следствию. О силе удара свидетельствует то обстоятельство, что туфли погибшего разлетелись в радиусе 50 метров. После того, как мужчина упал на асфальт, на него наехал движущийся следом за красным автомобилем "Мицубиси".После ДТП водитель "Опеля" и "Мицубиси" остановились. Водитель же красного автомобиля, проехавший около 100 метров вперед, становился, выглянул из авто, оценил обстановку и уехал с места происшествия.От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В Николаеве женщина прострелила ногу коллектору, пришедшему выбивать долг

21 ноября, в Николаеве женщина выстрелила в ногу коллектору, пришедшему требовать долг по кредиту, сообщили "Новости-N". Мужчины, представившиеся сотрудниками банка, пришли проверить состояние квартиры, которая находится в залоге по банковскому кредиту около 150 000 гривен. В ходе общения с должником возник конфликт. Затем вышла мать должника с пистолетом и выстрелила одному из коллекторов в ногу из револьвера.На место происшествия была вызвана полиция. Пострадавший проходит медицинское обследование.

Как в лихие 90-е: в Днипре посреди белого дня избили мужчину и затолкали в джип

В Днипре неизвестные на внедорожнике избили двух прохожих и затолкали одного из них в авто. Инцидент зафиксировали камеры ситуационного центра Днепра, передает "Наше Місто". Происшествие произошло посреди белого дня на оживленном перекрёстке. К двум мужчинам резко подкатил черный внедорожник ToyotaLandCruiser. Из него выскочили двое неизвестных и принялись избивать прохожих. Одного из мужчин "братки" затолкали в джип и поспешили скрыться.К слову, очевидцы инцидента никак не отреагировали. Прохожие буквально замерли, судорожно снимая происходящее на телефон. В данный момент полиция ищет нападавших и свидетелей.

В Днипре СБУ заблокировала производство фальсифицированных лекарств

В Днипре Служба безопасности Украины блокировала работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств, сообщает "Днепр час". Оперативники спецслужбы установили, что в Днипре изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества.Продукцию злоумышленники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и лечебным учреждениям по всей территории Украины.Во время проведения следственных действий правоохранители остановили работу линий по изготовлению продукции. Также изъяты лекарственные средства сомнительного качества по предварительным оценкам стоимостью более 5 млн гривен.

Фото: "Днепр час"