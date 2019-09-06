ГосЧС предупредила украинцев о массовых отравлениях по Украине полуфабрикатами, шаурмой и едой из кафе

Уже 67 человек госпитализированы в Украине с признаками пищевого отравления. Такие цифры по состоянию на 07:00 6 сентября приводится на сайте ГСЧС Украины.

"На Львовщине по состоянию на 07.00 6 сентября в Новояворовской ЦРБ остаются госпитализированными 12 человек (из них 1 ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане "Фазенда" в с. Наконечное Яворовского района", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Волынской области в Любашевской ЦРБ на лечении в больнице остаются 16 человек (из них 2 ребенка). Все они посещали кафе "Олеся" в с. Зализница Любешовского района.

Также в городской инфекционной больнице Черкасс находятся 19 человек (из них 6 детей), употреблявших в пищу полуфабрикаты, приобретенные в магазине "Деликат плюс". А в городской инфекционной больнице Одессы - 20 человек, которые угощались шаурмой в с. Авангард Овидиопольского района.

Во всех случаях проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области на фестивале "Тарас Бульба" отравились шаурмой 14 человек.

У 10 детей и трех десятков взрослых нашли сальмонеллу после шаурмы под Одессой.

Также Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро. Ранее в Киеве из-за массовых отравлений закрыли несколько ларьков с шаурмой. До этого в Киеве не нашли ни одного законного киоска с шаурмой, а 18 человек отравились на Софиевской Борщаговке.