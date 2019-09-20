Полсотни детей отравились в школьной столовой Одессы

В одесскую больницу обратолось 53 ученика местной школы с подозрением на отравление, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины) на своем сайте.

19 сентября в ГСЧС поступила информация, чтов период с 15 по 19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика средней школы №11 в городе Одесса, которые ели и в школьной столовой.

По состоянию на 20 сентября 5 человек находится на стационарном лечении. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українські Новини, 13 сентября, учеников и работников одной из школ Казатина (Винницкая область) госпитализировали в районную больницу с пищевым отравлением из-за отравления в школьной столовой. Также каждый третий детский лагерь нарушает санитарные нормы.

Ранее в Одесской области произошло отравление шаурмой, просле которого у 10 детей и трех десятков взрослых нашли сальмонеллу. В Киеве 3 сентября 7 студентов отравились шаурмой из одного киоска.