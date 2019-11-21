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  • "Шахтар" покарали через оголошення російською мовою на стадіоні в Харкові
21 листопада 2019, четвер, 17:34 15
Спорт 2019-11-21T19:00:02+02:00
Українські Новини
"Шахтар" покарали через оголошення російською мовою на стадіоні в Харкові

"Шахтар" покарали через оголошення російською мовою на стадіоні в Харкові

Футбол, Федерація футболу України, ФК

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Української асоціації футболу (УАФ, кол. ФФУ) вирішив нагадати "Шахтарю" про неприпустимість російської мови і на матчах, оштрафувавши за російськомовні оголошення на стадіоні ОСК "Металіст" за підсумками скандального матчу з київським "Динамо" в Харкові Про це повідомляє Футбол 24.

Арбітр зустрічі 14-го туру Микола Балакін кілька разів просив запустити голосове оголошення по стадіону про неприпустимість прояву расизму на трибунах. Вони прозвучали, але російською мовою. Тепер "Шахтар" зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 20 тис. грн.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня, в Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч 1/8 фіналу Кубка України 2019/20 між командами Динамо та Шахтар, в ході якого перемогу здобуло "Динамо".

Також в центрі Львова, в ніч з 6 на 7 листопада, сталася бійка 100 футбольних фанатів з трьох країн (Україна, Росія, Німеччина), в ході якої затримали 12 осіб.

Крім того, в Йорданії футболістки посеред гри проявили солідарність, оточивши суперницю, щоб та змогла поправити хіджаб.

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