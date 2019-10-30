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  • "Динамо" обыграло "Шахтер" на "Олимпийском": видео голов
30 октября 2019, среда, 22:25 1789
Спорт 2019-11-01T08:45:11+02:00
Українські Новини
"Динамо" обыграло "Шахтер" на "Олимпийском": видео голов

"Динамо" обыграло "Шахтер" на "Олимпийском": видео голов

Спорт, Динамо, Шахтер, ФК Динамо, НСК Олимпийский

Сегодня, 30 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины 2019/20 между командами Динамо и Шахтер. Победу одержало Динамо. Об этом сообщает Футбол 24.

Так, сообщается, что счет матча составил 2:1 по итогам дополнительного времени.

Матч стартовал на НСК "Олимпийский" в 19:30 и продлился до 21:30.

Стартовые составы команд:

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Сидорчук – Караваев, Цыганков, Вербич – Беседин

Запасные: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Жерсон, Соль

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Коваленко, Степаненко – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес

Запасные: Шевченко, Додо, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Дентиньо, Соломон.

Как сообщали Українські Новини, Динамо переиграло Шахтер в последние 10 минут матча и закончило игру со счетом 2:1: видео голов.

Ранее "Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком" в дебютном матче Михайличенко: видео голов.

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