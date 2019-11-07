В центре Львова произошла драка футбольных фанатов из трех стран: задержали 12 человек

Полиция в ночь с 6 на 7 ноября задержала 12 человек во время драки 100 футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии во Львове.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"6 ноября около 23:15 на оперативную линию "102" в полицию поступило сообщение о массовой драке, которая происходит на площади Галицкой во Львове", - сказано в сообщении.

На место происшествия немедленно были направлены экипажи Управления патрульной полиции, бойцы спецподразделения, Управления полиции охраны, следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовской области.

Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около 100 человек - футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии.

В отдел полиции доставлены двенадцать участников драки - из них четверо жителей Львова в возрасте 20-22 года, другие - иностранцы.

Во время прекращения правонарушения травмированы 2 полицейских, а также повреждены 2 служебных автомобиля.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки.

Решается вопрос правовой квалификации.

Как сообщали Українські Новини, 21 июля между пьяными футбольными фанатами на пляже в Одессе произошла драка.

Также в июне во Львове болельщики сборной Украины и Сербии провели марш.