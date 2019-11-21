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21 листопада 2019, четвер, 16:29 4
Зовнішня політика 2019-11-21T16:45:37+02:00
Українські Новини
Українці відтепер зможуть перебувати в Аргентині без віз півроку

Українці відтепер зможуть перебувати в Аргентині без віз півроку

Аргентина, Безвізовий режим, Безвіз
Безвізовий режим
Безвізовий режим

Україна і Аргентина домовилися про взаємне збільшення терміну безвізового перебування громадян обох країн з 90 днів протягом року до 90 протягом 180 днів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

Сторони підписали протокол про внесення змін в угоду між урядами України та Аргентини про скасування віз, яким передбачається взаємне збільшення терміну безвізового перебування громадян України та Аргентини вдвічі.

Як повідомляли Українські Новини, Україна поновила угода з Монголією про безвізові поїздки громадян. Раніше між Україною і Монголією діяла угода від 1979 року, яка була підписана СРСР і Монгольською Народною Республікою, а потім підтверджена українським урядом.

Також 26 вересня Україна домовилися про безвізовий режим з Еквадором, 24 вересня - з Колумбією. Всього Україна має домовленості про безвізовий режим з 88 країнами.

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