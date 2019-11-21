НАБУ почало розслідувати можливу держзраду екс-глави СБУ Грицака

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого вчинення колишнім главою СБУ Василем Грицаком державної зради і шпигунства.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит Українських Новин.



НАБУ вказує, що справу відкрито за рішенням суду, який зобов'язав зареєструвати відповідне кримінальне провадження. Кваліфікація справи не уточнюється.



4 жовтня в НАБУ надійшла заява про кримінальне правопорушення за фактом вчинення колишнім головою Служби безпеки України злочинів, які підпадають під кваліфікацію ст. ст. 28, 364 (зловживання службовим становищем), 365 (перевищення службовим становищем), 366 (службове підроблення), 191 (розкрадання коштів), 111 (держзрада), 114 (шпигунство) Кримінального кодексу. Однак справу не було відкрито.



25 жовтня суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за даними фактами.



Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем і хабарництва голови Служби безпеки України Василя Грицака та екс-заступника голови СБУ Павла Демчини.



Крім того, Грицак отримав у серпні зарплату вище, ніж в. о голови СБУ Баканов.