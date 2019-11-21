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21 листопада 2019, четвер, 15:00 14
Економіка 2019-11-21T16:54:21+02:00
Українські Новини
Виплати декретних лікарняних відновлюють

Виплати декретних лікарняних відновлюють

Соціальні виплати, Лікарняні, Фонд соцстрахування, декретні виплати

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Євген Баженков заявляє, що фонд відновлює виплати застрахованим особам, серед яких виплати лікарняних і декретних.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби фонду з посиланням на слова Баженкова, передають Українські Новини.

"Сьогодні я беру на себе відповідальність і відновлюю всі виплати. На 26 листопада голова правління фонду Володимир Саєнко терміново скликав позачергове засідання правління, сподіваюся, на ньому приймуть рішення про правове врегулювання цієї ситуації", - сказав Баженков.

За його словами, на сьогодні законодавчо правових шляхів для відновлення виплат без надання Міністерством соціальної політики на Кабінет Міністрів змін до бюджету на 2019 рік він не має.

При цьому 18 листопада Міністерство соціальної політики звернулося в Міністерство юстиції з проханням скасувати дії державного реєстратора про записи Баженкова як директора виконавчої дирекції фонду.

Як повідомляли Українські Новини, 20 листопада Фонд соцстрахування призупинив виплати застрахованим особам.

Пізніше Мінсоцполітики пообіцяло відновити виплати лікарняних і декретних, які зупинив Фонд соцстраху.

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