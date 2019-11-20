Минсоцполитики обещает возобновить выплаты больничных и декретных, которые сегодня остановил Фонд соцстраха

Министерство социальной политики в ответ на сообщение о прекращении выплат Фондом социального страхования гарантирует возобновление выплат застрахованным лицам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцплитики, передают Українськi Новини.

Минсоцполитики подчеркивает, что информация об отсутствии средств на выплаты ложная. На данный момент на счете Фонда находится 429,4 миллионов гривен. Министерство подчеркивает, что этой суммы достаточно на расходы в ноябре.

Кроме того, поступления в Фонд формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями.

"Руководитель Фонда Евгений Баженков, которого на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности, и был зарегистрирован государственным регистратором даже без полного текста судебного решения в тот же день, приостановил выплаты", - сказано в сообщении.

Министерство социальной политики считает эту ситуацию неприемлемой.

18 ноября Министерство обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора о записи Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда.

Как сообщали Українськi Новини, существует список правил о том, как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях.

Также Минсоцполитики дало инструкцию о том, как переоформить субсидию не выходя из квартиры.