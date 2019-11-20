Фонд соцстрахования остановил выплаты больничных и декретных в Украине

Ранее Фонд социального страхования (ФСС) не предусмотрел расходы на подарки детям на Новый год, а в среду, 20 ноября, он вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения во время больничных и после родов застрахованным лицам.

Об этом сообщается на сайте фонда.

Финансирование не осуществляется в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению. Общая сумма по заявлениям-расчетам, поданным на финансирование в этом году, составляет 13,573 млрд грн, что превышает сметные назначения по этому направлению на 1,038 млрд грн.

"По действующему законодательству ФСС не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете фонда на 2019 год, принятым Кабинетом министров. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", - цитирует пресс-служба фонда директора исполнительной дирекции Евгения Баженкова.

Он сообщил, что ФСС ведет переговоры с Минсоцполитики, которое, как орган госнадзора за фондом, может по согласованию с Минфином подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина.

"Проект изменений наработан, надеюсь, Министерство социальной политики в ближайшее время его подаст. Как только правительство примет изменения, выплаты будут возобновлены", - отметил Евгений Баженков.

Осуществления страховых выплат, а также финансирования медицинских и социальных услуг для пострадавших на производстве и реабилитационного лечения для застрахованных лиц осуществляется Фондом в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, в апреле украинцев из-за огромного долга массово лишили выплат по больничным.

Тем временем соцвыплаты в 2020 вырастут и стало известно, какие надбавки "светят" пенсионерам и малообеспеченным.