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21 листопада 2019, четвер, 14:41 68
Судова влада 2019-11-21T16:15:02+02:00
Українські Новини
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум

Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум

Кабмін, Продукти харчування, Окружний адміністративний суд Києва, Прожитковий мінімум
Гроші.
Гроші.

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними дії Кабінету Міністрів при встановленні прожиткового мінімуму на 2019 рік після його збільшення в липні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Суд завершив розгляд справи за позовом Станіслава Батрина до Кабміну.

Він визнав протиправними дії Кабінету Міністрів щодо встановлення прожиткового мінімуму на 2019 рік без проведення науково-громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг.

Також суд визнав протиправними дії уряду з розробки і схвалення проекту закону "Про Державний бюджет на 2019" від 15.09.2019 №9000, його подання в Раду з порушенням порядку встановлення розміру прожиткового мінімуму та інших соціальних стандартів і гарантій. У своєму рішенні суд зобов'язав Кабмін встановити прожитковий мінімум відповідно до положень законів "Про прожитковий мінімум" і "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".

Як повідомляли Українські Новини, експерт назвав умову для підвищення пенсій, соціальних виплат та допомог. Також від прожиткового мінімуму українців "відв'яжуть" 150 соцвиплат.

Крім того, Кабмін пропонував встановити прожитковий мінімум 2 тис. гривень, мінімальну зарплату - майже 5 тис. гривень.

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