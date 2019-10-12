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12 октября 2019, суббота, 07:05 2899 Инфографика
Экономика 2019-10-12T07:05:02+03:00
Українські Новини
От прожиточного минимума украинцев "отвяжут" 150 соцвыплат

От прожиточного минимума украинцев "отвяжут" 150 соцвыплат

Соколовская. Фото: пресс-служба Кабмина
Соколовская. Фото: пресс-служба Кабмина

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, назначенная Верховной Радой на должность 29 августа, представила концепцию реформирования прожиточного минимума (ПМ) в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Инициатива предусматривает "отвязку" более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей от прожиточного минимума. По словам министра, пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму.

"Размер всех других выплат предлага ем устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета", - заявила Соколовская.

Инфографика: Минсоцполитики Прожиточный минимум. Инфографика: Минсоцполитики

Она отметила, что такая реформа (отвязки от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера соцпособий - для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.

"Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной - для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", - подчеркнула министр.

Инициатива была представлена ​​для обсуждения на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 11 октября.

В комитете планируется проведение общественных слушаний на эту тему для формализации предложения и оформления ее в законопроект.

Как сообщали Українські Новини, ОПЗЖ хочет поднять минимальную зарплату до 7 тыс. гривен, в то время как Кабмин предлагает установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен.

Больше новостей о: Прожиточный минимум соцвыплаты Министерство социальной политики Украины Юлия Соколовская

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