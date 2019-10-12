От прожиточного минимума украинцев "отвяжут" 150 соцвыплат

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, назначенная Верховной Радой на должность 29 августа, представила концепцию реформирования прожиточного минимума (ПМ) в Украине.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.\r\nИнициатива предусматривает "отвязку" более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей от прожиточного минимума. По словам министра, пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму.\r\n"Размер всех других выплат предлага ем устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета", - заявила Соколовская.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nПрожиточный минимум. Инфографика: Минсоцполитики \r\nОна отметила, что такая реформа (отвязки от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера соцпособий - для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.\r\n"Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной - для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", - подчеркнула министр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nИнициатива была представлена для обсуждения на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 11 октября.\r\nВ комитете планируется проведение общественных слушаний на эту тему для формализации предложения и оформления ее в законопроект.\r\nКак сообщали Українські Новини, ОПЗЖ хочет поднять минимальную зарплату до 7 тыс. гривен, в то время как Кабмин предлагает установить прожиточный минимум 2 тыс. гривен, минимальную зарплату - почти 5 тыс. гривен.