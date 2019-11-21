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21 листопада 2019, четвер, 14:22 49
Судова влада 2019-11-21T17:00:04+02:00
Українські Новини
Прокуратура хоче встановити для Садового заставу 50 млн гривень

Прокуратура хоче встановити для Садового заставу 50 млн гривень

Арешт, Грошова застава, Андрій Садовий
Андрій Садовий
Андрій Садовий

Прокуратура має намір просити суд обрати меру Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави 50 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Мова йде про заставу у розмірі 50 млн гривень", - сказав він.

Клопотання буде подано до суду.

Садовий підозрюється у зловживаннях, які завдали збитків державі у розмірі понад 50 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у зловживанні владою і службовим становищем меру Львова Андрію Садовому. Джерела Українських Новин у правоохоронних органах повідомили, що про підозру було повідомлено ч. 2 ст 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Тим часом Садовий бідніший своєї дружини у 8 разів і у нього немає житла і машини.

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