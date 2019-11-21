Прокуратура хоче встановити для Садового заставу 50 млн гривень

Прокуратура має намір просити суд обрати меру Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави 50 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Мова йде про заставу у розмірі 50 млн гривень", - сказав він.

Клопотання буде подано до суду.

Садовий підозрюється у зловживаннях, які завдали збитків державі у розмірі понад 50 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у зловживанні владою і службовим становищем меру Львова Андрію Садовому. Джерела Українських Новин у правоохоронних органах повідомили, що про підозру було повідомлено ч. 2 ст 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Тим часом Садовий бідніший своєї дружини у 8 разів і у нього немає житла і машини.