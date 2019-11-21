Садового підозрюють у зловживанні владою

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у зловживанні владою і службовим становищем меру Львова Андрію Садовому.

Про це йдеться в повідомленні Садового в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Джерела Українських Новин у правоохоронних органах повідомили, що про підозру було повідомлено ч. 2 ст 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

"Привіт" від Холодницкого. Тільки що прокурори САП вручили підозру. Починаємо захист", - написав Садовий.

У відео, прикріпленому до повідомлення, мер Львова повідомив, що у 2015 рік на Відкритому инвеститационном конкурсі Львів залучив компанію СТР до інвестування будівництва індустріального парку.

Таким чином, місто отримав 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.

Садовий повідомляє, що починаючи з 2015 року генеральна прокуратура блокує будівництво, проводить розслідування, а "земля стоїть".

Як повідомляли Українські Новини, Садовий бідніший своєї дружини у 8 разів і у нього немає житла і машини.

Тим часом Садовий ініціює скорочення кількості депутатів у міськраді в 2 рази до 32.