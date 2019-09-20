Мэр Львова Садовый инициирует сокращения количества депутатов в горсовете в 2 раза до 32

Мэр Львова Андрей Садовый инициирует сокращения количества депутатов в Львовском городском совете в 2 раза до 32 со следующей каденции. Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Спасибо всем депутатам прошлых каденций, в свое время приняли мудрое решение - уменьшить количество избранников с 90 до 64. Я думаю, что пора сделать следующий шаг. Если в государстве мы имели мудрость уменьшить количество народных депутатов с 450 до 300, я бы очень хотел, чтобы мы во Львове показали пример, и с 64 уменьшили количество для следующей каденции до 32. Прошу это предложение проработать и направить его Президенту, руководителю Верховной Рады и руководителям фракций", - сказал Садовый

Мэр также отметил, что в этом вопросе важно ознакомиться с мировой практикой.

По его данным в Бостоне (США) - 13 депутатов, в Сиэтле (США) - 9, в Ванкувере (Канада) - 10, а численность населения там - в два-три раза выше, чем во Львове.

Сейчас во Львовском горсовете 64 депутата, до 2015 года было 90.

Как соообщали Українські Новини, Садовый избран мэром Львова в 2006 году, переизбран в 2010 и 2015 году.