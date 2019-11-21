НСТУ і "Укрзалізниця" стали стратегічно важливими об'єктами для економіки та безпеки

Кабінет Міністрів включив акціонерне товариство "Укрзалізниця" і Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ) до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з посиланням на рішення Кабміну від 20 листопада, передають Українські Новини.

До зазначеного переліку також було внесено державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім Я. Осади" і державне спеціалізоване підприємство "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

При цьому з переліку було виключено 39 об'єктів, з яких 4 об'єкти Мінекономіки, діяльність яких не відповідає жодному з критеріїв, 4 об'єкти, на базі яких створено АТ "Укрзалізниця", і припинені як юридичні особи, і 31 об'єкт Держкомтелерадіо, реорганізований шляхом приєднання до НГТУ.

Зазначається, що наразі законодавством не передбачена заборона на приватизацію підприємств, включених до цього переліку.

Як повідомляли Українські Новини, логотип "Суспільного" перед входом в "Олівець" обвалився. Гончарук заявив, що земля біля стратегічних об'єктів не підлягатиме продажу. Тим часом Гончарук виступає за поділ "Укрзалізниці".