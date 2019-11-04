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04 ноября 2019, понедельник, 16:10 54
СМИ 2019-11-04T16:26:45+02:00
Українські Новини
Логотип "Суспильного" перед входом в "Карандаш" обвалился

Логотип "Суспильного" перед входом в "Карандаш" обвалился

Логотип, Вывеска, общественное телевидение, НОТУ, НСТУ, Национальное общественное телевидение Украины
Обвалившаяся вывеска
Обвалившаяся вывеска "UA: Суспильне".

После того, как из киевского телецентра "Карандаш" демонтировали защиту от молний, в воскресенье вечером, 3 ноября, часть логотипа Общественного телевидения перед входом на территорию телецентра обвалилась, сообщает корреспондент Українських Новин.

Возле "Карандаша" установлена большая вывеска с логотипом Общественного ТВ, которая выглядит как вырезанные латинские буквы "UA:". Вследствие инцидента буква "А" упала на землю, после чего остались только подсвеченные "U :".

При этом неизвестно, произошло это из-за погодных условий или знак повалили специально. Однако отметим, что штормового ветра вечером 3 ноября, который мог бы повалить знак, в Лукьяновском районе, в котором находится телецентр, не наблюдалось.

Около 23:00 случившееся заметил охранник Общественного, который подошел осмотреть место происшествия. Инцидент он никак не прокомментировал.

Обвалившаяся вывеска Обвалившаяся вывеска "UA: Суспильне".

Как сообщали Українські Новини, восстановленного судом продюсера Общественного ТВ "сослали" работать в пустой кабинет без компьютера. Ранее Общественное ТВ просило своих работников уйти в неоплачиваемый отпуск.

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