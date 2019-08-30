Гончарук выступает за разделение "Укрзализныци"

Премьер-министр Алексей Гончарук выступает за разделение акционерного общества "Укрзализныця".\r\nОб этом он сообщил при разговоре с журналистами, согласно расшифровке издания "Украинская правда", передают Українськi Новини.\r\n"Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими. Та же самая "Укрзализныця", там есть часть, которой не должно быть в частных руках. Она должна быть разделена. Есть модель, когда она делится на операторов трех различных частей. Это отдельная сложная история", - сказал он.\r\nГончарук считает, что необходимо вводить частный капитал в миноритарную долю акционерного общества для повышения эффективности его работы.\r\nКроме того, он отметил, что среди задач нового Кабинета Министров - привести в удовлетворительное состояние 24 тыс. км главных дорог в течение 5 лет, в частности строительство дороги к Мариуполю (Донецкая область).\r\n"Потому что это украинский город, который сейчас является неким логистическим островом. Так не должно быть. Предварительная дата - 18 октября, когда мы планируем открыть эту дорогу", - заявил Гончарук.\r\nОн планирует, что ежегодно финансирование строительства дорог будет увеличиваться, а дополнительные средства будут поступать от уплаты акцизов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Гончарук прогнозирует проведение реформы налоговой системы весной 2020 года.\r\n29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром Алексея Гончарука.\r\nГончарук допускает проведение переписи населения в 2019.\r\nГончарук предлагает Раде назначить новый Кабмин.