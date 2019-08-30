Гончарук выступает за разделение "Укрзализныци"

Премьер-министр Алексей Гончарук выступает за разделение акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом он сообщил при разговоре с журналистами, согласно расшифровке издания "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими. Та же самая "Укрзализныця", там есть часть, которой не должно быть в частных руках. Она должна быть разделена. Есть модель, когда она делится на операторов трех различных частей. Это отдельная сложная история", - сказал он.

Гончарук считает, что необходимо вводить частный капитал в миноритарную долю акционерного общества для повышения эффективности его работы.

Кроме того, он отметил, что среди задач нового Кабинета Министров - привести в удовлетворительное состояние 24 тыс. км главных дорог в течение 5 лет, в частности строительство дороги к Мариуполю (Донецкая область).

"Потому что это украинский город, который сейчас является неким логистическим островом. Так не должно быть. Предварительная дата - 18 октября, когда мы планируем открыть эту дорогу", - заявил Гончарук.

Он планирует, что ежегодно финансирование строительства дорог будет увеличиваться, а дополнительные средства будут поступать от уплаты акцизов.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук прогнозирует проведение реформы налоговой системы весной 2020 года.

29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром Алексея Гончарука.

Гончарук допускает проведение переписи населения в 2019.

Гончарук предлагает Раде назначить новый Кабмин.