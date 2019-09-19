подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.9 27.5
˟
19 сентября 2019, четверг, 13:45 25
Кабмин 2019-09-19T14:30:02+03:00
Українські Новини
Земля возле стратегических объектов не будет подлежать продаже, - Гончарук

Земля возле стратегических объектов не будет подлежать продаже, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в законопроекте о рынке земли будет предусмотрен запрет на продажу земель возле стратегических объектов.

Об этом он сообщил в ходе конференции по земельной реформе, передают Українські Новини.

"В законопроекте, который мы предложим, также есть то же самое ограничение, как в Израиле. А именно есть перечень земли, продажа которой запрещается. Возле стратегических объектов, которые также не будут подлежать продаже," - сказал Гончарук.

Также он отметил, что право собственности фермера на землю позволит привлекать инвестиции в аграрный сектор.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявляет, что рынок земли откроется с 1 октября следующего года. Иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине. 2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.

В августе Зеленский заявил, что земельная реформа будет проведена до конца года.

Больше новостей о: Рынок земли Стратегические объекты Алексей Гончарук

Архив
Новости
Зеленский создал делегацию во главе с Пристайко для участия в Генассамблее ООН 15:04
Ночью в Украине будут заморозки: ГосЧС объявила высший уровень опасности 14:59 Карта
Теннисистка Киченок "отомстила" за сестру в 1/4 турнира WTA в Осаке 14:54
Поврежденные опоры путепровода в Луганске. Фото: fake_LNR в Twitter
В Луганске неизвестные пытались взорвать автомобильный мост, - СМИ 14:27
Перед выходными в Украине похолодает местами до нуля 14:16
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
VEKTOR Сompany Group: Новый завод выведет перерабатывающую отрасль в Украине на новый уровень 09:48 Пресс-релиз
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
"Спасибо за сына, народ ему верит": криворожане в стихах поздравили маму Зеленского с днем рожденья 08:14
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Из одесского цирка исчезнут животные: впервые в Украине суд запретил их эксплуатацию 19:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok