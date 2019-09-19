Земля возле стратегических объектов не будет подлежать продаже, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в законопроекте о рынке земли будет предусмотрен запрет на продажу земель возле стратегических объектов.

Об этом он сообщил в ходе конференции по земельной реформе, передают Українські Новини.

"В законопроекте, который мы предложим, также есть то же самое ограничение, как в Израиле. А именно есть перечень земли, продажа которой запрещается. Возле стратегических объектов, которые также не будут подлежать продаже," - сказал Гончарук.

Также он отметил, что право собственности фермера на землю позволит привлекать инвестиции в аграрный сектор.

Как сообщали Українські Новини, Гончарук заявляет, что рынок земли откроется с 1 октября следующего года. Иностранцы смогут купить землю при регистрации юрлица в Украине. 2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.

В августе Зеленский заявил, что земельная реформа будет проведена до конца года.