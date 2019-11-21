У Зеленського зламався президентський літак і він запізнився на зустріч кораблів в Очакові

Президент Володимир Зеленський прибув в Очаків Миколаївської області і оглянув повернені Росією українські військові кораблі.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написала спікер Президента Юлія Мендель, передають Українські Новини.

Також Президент зустрівся зі звільненими у вересні моряками.

За інформацією "Нового часу", Зеленський із запізненням прибув в Очаків зустрічати кораблі ВМС України через технічну несправність президентського літака.

Після візиту в Станицю Луганську він повинен був вилетіти з Чугуєва Харківської області в Очаків, однак у президентського Ан відмовив двигун. Несправність виявили до зльоту.

"Не завелися", - заявив співрозмовник видання.

У зв'язку з інцидентом було прийнято рішення летіти в Очаків з харківського аеропорту, куди з Києва вислали літак Airbus.

Як повідомляли Українські Новини, 18 листопада Росія передала Україні захоплені 25 листопада 2018 року в Керченській протоці броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також рейдовий буксир "Яни-Капу". Воронченко заявив, що росіяни знищили кораблі ВМС.

Тим часом в Євросоюзі очікують від Росії позитивних кроків після повернення українських кораблів.