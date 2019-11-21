Іванісов складе мандат, якщо скандал із зґвалтуванням підтвердиться, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прилетів в Очаків Миколаївської області і незабаром влаштував зустріч з журналістами, на якій заявив, що бажає розібратися в скандалі про судимості народного депутата "Слуги народу" Романа Іванісова і його причетності до зґвалтування.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на відеотрансляцію брифінгу Президента в Очакові.

"Прочитав, що там є скандал. Завтра у мене будуть реальні дані, я хочу розібратися, фейк це чи реально у нього є причетність до кримінальної справи, пов’язаної зі згвалтуванням. Якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, завтра я вимушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу", - заявив Зеленський.

За його словами, якщо дані були почищені, - Іванісов буде покараний. Президент нагадав, що всіх людей партія брала з народу.

"Це прості люди, які ніколи не були в політиці і Служба безпеки, і МВС їх перевіряли...Якщо були почищені дані – буде розслідування. Це я теж всім обіцяю. Ми готові до очищення. І нікого не залишиться ні в уряді, ні у містах, ні в областях, ні навіть у партії "Слуга народу", якщо хоч хтось причетний хоч до чогось кримінального – до хабара або до таких кримінальних справ", - пообіцяв Президент.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Іванісов відсидів за зґвалтування неповнолітньої, - Рябошапка стверджує, ГПУ спростовує. Тим часом депутат Ради Іванісов покинув "Слугу народу" після скандалу з судимістю за згвалтування.