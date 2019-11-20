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20 ноября 2019, среда, 19:07 30
Судебная власть 2019-11-20T19:10:43+02:00
Українські Новини
ГПУ открестилась от подтверждения погашенной судимости Иванисова

ГПУ открестилась от подтверждения погашенной судимости Иванисова

ГПУ, Изнасилование, Роман Иванисов
Иванисов. Фото: 4vlada.com
Иванисов. Фото: 4vlada.com

Генеральная прокуратура отрицает информацию о подтверждении погашенной судимости депутата Верховной Рады Романа Иванисова ("Слуга народа").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - сказано в нем.

На данный момент проверка продолжается.

В связи с этим прокуратура просит не распространять информацию о судимости депутата.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка подтвердил, что депутат Рады Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Также председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия намерен поднять вопрос о остановке членства в партии "Слуга народа" депутата Рады Романа Иванисова из-за погашенной судимости о изнасиловании несовершеннолетней.

Ранее депутата Рады прошлого созыва и участника АТО Дейдея 5 лет назад осудили за разбойное нападение на женщину.

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