ГПУ открестилась от подтверждения погашенной судимости Иванисова

Генеральная прокуратура отрицает информацию о подтверждении погашенной судимости депутата Верховной Рады Романа Иванисова ("Слуга народа").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной", - сказано в нем.

На данный момент проверка продолжается.

В связи с этим прокуратура просит не распространять информацию о судимости депутата.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка подтвердил, что депутат Рады Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Также председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия намерен поднять вопрос о остановке членства в партии "Слуга народа" депутата Рады Романа Иванисова из-за погашенной судимости о изнасиловании несовершеннолетней.

Ранее депутата Рады прошлого созыва и участника АТО Дейдея 5 лет назад осудили за разбойное нападение на женщину.