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21 листопада 2019, четвер, 08:25 47
Верховна Рада і партії 2019-11-22T10:50:09+02:00
Українські Новини
В'ятровича викликав суд у справі "ненацистської" символіки СС "Галичина"

В'ятровича викликав суд у справі "ненацистської" символіки СС "Галичина"

Суд, СС Галичина, Партія
Володимир В'ятрович.
Володимир В'ятрович.

Окружний адміністративний суду Києва зобов'язав колишнього голову Національного інституту пам'яті, зареєстрованого депутатом Ради Володимира В'ятровича, персонально з'явитися на засідання у справі щодо протиправності невизнання нацистської символіки дивізії СС "Галичина".

Про це депутат Слуги народу Максим Бужанський написав у соцмережі Facebook.

У суді оскаржуєтьсявідповідь В'ятровича на запит, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською. Позивач просить визнати її протиправною.

"В'ятрович до суда ходити не бажав, надсилаючи замість себе адвоката, мав право. Доти, поки суд не зобов'язав його і позивача з'явитися на засідання особисто, 4 грудня 2019 року. Повірте, це буде дуже цікаве засідання, якщо В'ятрович туди прийде, принаймні у нього є унікальний шанс стати першим українцем, який захищає символіку нацистської дивізії в суді", - написав Бужанський.

Позов було подано в 2017 році.

Як повідомляли Українські Новини, 12 листопада Рада достроково припинила повноваження депутата Ірини Луценко ("Євросолідарність"). 14 листопада ЦВК визнав В'ятровича депутатом і зареєстрував його. Але В'ятрович поки не встиг принести присягу депутата і вступити в повноваження.

У вересні 2019 Кабмін звільнив В'ятровича з посади голови Інституту національної пам'яті.

Бужанський до обрання депутатом Ради влітку 2019 року був відомим блогером, який активно виступав проти героїзації Української повстанської армії, вважаючи її союзником нацистської Німеччини. Також Бужанський заступився за Скороход і назвав колег по фракції "глибоко радянськими людьми".

В'ятрович у свою чергу на посаді керівника Інституту національної пам'яті проводив політику вшанування УПА, вважаючи її національно-визвольним рухом українців.

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