Заступник міністра охорони здоров'я Загрійчук подав у відставку

Заступник глави Міністерства охорони здоров'я Михайло Загрійчук заявив про відхід у відставку з посади. Про це Загрійчук заявив на своїй сторінці в Facebook.

Так, Загрійчук написав, що подав у відставку сьогодні.

"Сьогодні подав у відставку з посади заступника міністра охорони здоров'я України! Дякую всім за спільну роботу, підтримку і допомогу", - написав Загрійчук.

Також Загрійчук зазначив, що продовжить працювати "на благо наших пацієнтів і лікарів".

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Раїмов залишив посаду радника з комунікацій міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької разом з командою.

Раніше глава МОЗ Скалецька представила сімох радників. У список входили Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раїмов, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Симоненко.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я відсторонив від посади директора Національного інституту раку Олену Колесник на час проведення комісійної перевірки дотримання нею умов контракту.