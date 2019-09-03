Новая глава Минздрава представила семерых советников, - СМИ

Новая руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая представила коллективу министерства своих советников.

Об этом сообщили на Фейсбук-странице МОЗ.

Источники издания "Украинская правда" рассказали, кого назначили заместителями министра.

В список входят Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимова, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко.

Ольга Голубовская - внештатный главный специалист МОЗ при Раисе Богатыревой. Тоже человек из группы влияния Петра Багрия.

Она руководила направлением "инфекционные болезни". Продвигала пегилированные интерфероны для лечения гепатита С, единственным поставщиком этих препаратов был монополист Петр Багрий.

Александр Чумак - человек с орбиты влияния Петра Багрия, который является совладельцем компании "ИнтерХим", которая в свое время массово производила препараты с содержанием "кодеина", имеющим наркотический эффект. Гослекслужба предупреждала фармпроизводителя о необходимости взять под контроль производство этих препаратов.

Кроме того, Чумак был помощником нардепа Олега Мусия, который во времена регионалки Раисы Богатыревой возглавлял Общественный совет при Минздраве.

Дмитрий Раимова - политтехнолог, основатель "свободной школы журналистики", основатель Агентства кризисных коммуникаций "НЕТ".

Михаил Загрийчук - врач-хирург, научный сотрудник в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова НАМН Украины.

Андрей Гук - заместитель директора Государственного учреждения "Институт нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова НАМН Украины". Активный общественный и политический деятель, член политической партии "Свобода", эксперт в здравоохранении.

На своей странице в Фейсбуке Гук выступил за реформу медицины, но без Ульяны Супрун.

Андрей Семиволос - главный врач в АПЗ "Киевский городской детский диагностический центр".

В 2014 году на Семиволоса подал в суд тогдашний руководитель Национального института рака Игорь Щепотин за посты врача в Фейсбук. Щепотин требовал 50 000 гривен моральной компенсации за критику в его адрес.

Елена Симоненко - старший проектный менеджер по децентрализации Офиса реформ Кабинета Министров Украины.

Напомним, министр здравоохранения Скалецкая задекларировала 2 квартиры и дачный домик в Киеве и 409 тыс. доходов.