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17 октября 2019, четверг, 18:33 392
Кабмин 2019-10-17T18:50:55+03:00
Українські Новини
Раимов уходит из команды министра Скалецкой

Раимов уходит из команды министра Скалецкой

Дмитрий Раимов. Фото: facebook.com/dmitro.raimov
Дмитрий Раимов. Фото: facebook.com/dmitro.raimov

Дмитрий Раимов вместе покидает должность советника по коммуникациям министра здравоохранения Зоряны Скалецкой вместе с командой.

Об этом Раимов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"В конце месяца моя команда выходит из Минздрава. Мы еще останемся умными головами в министерстве и комитете, но всю поточную работу с прессой, врачами, сетями, депутатами, правительством, офисом гаранта и многое другое будут делать уже другие ребята", — написал он.

Рахимов считает, что его команде из четырех человек удалось справиться с поставленной задачей и защитить репутацию команды Скалецкой.

Как сообщали Українські Новини, Алексей Яременко, Виктор Ляшко, Матвей Хренов, Серго Китиашвили назначены советниками министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Ранее она представила семерых советников. В список входят Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимова, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко.

Министр здравоохранения Скалецкая задекларировала 2 квартиры и дачный домик в Киеве и 409 тыс. доходов.

Больше новостей о: Минздрав Дмитрий Раимов Зоряна Скалецкая советник министра

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