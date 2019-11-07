Минздрав отстранил от должности директора Института рака Колесник

Министерство здравоохранения отстранило от должности директора Национального института рака Елену Колесник на время проведения комиссионной проверки соблюдения ею условий контракта.

Соответствующий приказ об отстранении ее от должности зачитал первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передают Українськi Новини.

При этом создана комиссия для проверки соблюдения условий контракта директором Института рака с 1 января 2017 года до 1 ноября 2019 года.

Проверка должна быть осуществлена с 11 ноября по 13 декабря 2019 года.

Исполняющим обязанности директора Института рака назначен заместитель директора по организационно-методической работе Андрей Лукашенко.



Отметим, в сентябре Министерство здравоохранения решило провести аудит Национального института рака за период с 1 января по 20 сентября. По его результатам были установлены многочисленные нарушения, результаты проверки Минздрав направил в правоохранительные органы.



В частности, было обнаружено, что потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий формировались бессистемно. Также установлены необоснованно большие остатки препарата метотрексат Тева (взрослая онкология) - более 4 тыс. упаковок, в то же время среднегодовое использование составляет около 800 флаконов.



Кроме того, дорогостоящее оборудование не используется для лечения пациентов, а находится на складе. В частности, не введен в эксплуатацию линейный медицинский ускоритель Varian Clinac iX, закупленный еще в 2011 году. Также выявлен недостаток компьютерной техники на складе в количестве 149 единиц на общую сумму около 700 тыс. гривен.



Как сообщали Українські Новини, врачи Института рака выманили у больных выплат на 40 тыс. гривен.