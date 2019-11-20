Прибуття кораблів у Очаків: Зеленський запізнюється на три години, журналістка зламала ногу, ніхто не може звідти виїхати

Прибуття кораблів у Очаків: Зеленський запізнюється на три години, журналістка зламала ногу, ніхто не може зві

У середу, 20 листопада, під час очікування біля прохідної військового порту в Очакові, куди повинен приїхати президент України Володимир Зеленський, зламала ногу одна з журналісток. Раніше туди прибули деякі звільнені кораблі. Про це повідомляє "Страна".

Представники Миколаївської облдержадміністрації звезли туди працівників преси на автобусах і тепер звідти виїхати ніхто не може. Президента чекають вже третю годину. НП сталася з представницею ТРК "Україна" Анжелою Слободян. Про це йдеться в телеграм-каналі "Деренюга", який веде редактор сайту НикВести.

"Президент затримується. Всередину не пускають, кажуть "підготовчі заходи". Територія, м'яко кажучи, не пристосована до знаходження тут такої групи людей. Навколо ями, обкопаних ділянки, суцільна темінь. Одним словом - (...), ну ви зрозуміли. Тільки що виїхала ПТС каналу 1+1 і світла не залишилося зовсім. У підсумку в яму впала журналістка ТРК "України" Анжела Слободян, зламавши ногу. Кажуть, відкритий перелом. Слава Богу, хоч швидка поруч", - повідомляється в опублікованому повідомленні.

ПП на прохідній порту Очакова. Фото: t.me/dereniuha

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 20 листопада, три українських військово-морських судна "Нікополь", "Бердянськ", і "Яни Капу", які Росія повернула Україні, прибувають у військову гавань Очакова Миколаївської області.

Також Воронченко заявив, що росіяни знищили кораблі ВМС.