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  • У Кракові на п'яного українського студента напали з ножем двоє українців
20 листопада 2019, середа, 20:17 24
Європа 2019-11-20T22:15:02+02:00
Українські Новини
У Кракові на п'яного українського студента напали з ножем двоє українців

У Кракові на п'яного українського студента напали з ножем двоє українців

Польща, Українці в Польщі

У польському Кракові напали з ножем на 20-річного студента з України. Потерпілого забрали в лікарню з пораненнями спини і сідниць. Про це повідомляє RMF24.

"Інцидент стався близько гуртожитку Краківського політехнічного інституту на вулиці Станіслава Скаржинського. Хлопець отримав серйозні поранення, зараз він перебуває в медичній установі", - зазначено в повідомленні.

За даними поліцейських, потерпілий перебував у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронці вже затримали нападників — ними виявилися двоє хлопців 19 та 20 років, які також є громадянами України. У обох затриманих при собі були ножі.

За фактом нападу на українця ведеться розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, Районна прокуратура Рава Мазовецькою заявила про смерті двох громадян України у віці 28 і 46 років, чиї тіла були виявлені в анаеробній холодильній камері для зберігання фруктів в Садковице у Лодзькому воєводстві.

Нагадаємо, що в елітному будинку Варшави повісився українець: вдова вимагає від будинку величезну компенсацію.

Раніше в Польщі п'яний українець врізався на автомобілі в дерево і загинув.

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