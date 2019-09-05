В элитном доме Варшавы повесился украинец: вдова требует от дома огромную компенсацию

В Варшаве в одном из самых дорогих домов столицы Польши, Złota 44, нашли повешенным в своей квартире украинца. Вдова подала иск на администрацию домовладения, обвиняя их в халатности. При этом ее супруг ранее страдал психическим расстройством. Об этом сообщает The Warsaw.

“Если бы сотрудники управляющей компании вызвали скорую помощь, мой муж не совершил бы самоубийство“, - считает вдова. Ей потребовалось несколько месяцев, чтобы собрать сумму, необходимую на судебный сбор.

В мае 2018 года Вероника поехала в Украину навестить свою семью. Олег остался в квартире. Они разговаривали по телефону каждый день, но 1 июня вернувшаяся в Варшаву супруга нашла своего мужа повешенным в ванной.

Несколькими годами ранее Олег перенес тяжелый психоз в Донецке. Он бегал голым по улице, махал деревянным крестом и "бросал вызов Путину, Святой Троице и украинским политикам". Тогда он был доставлен в больницу, где психиатр поставил ему диагноз: "Острое шизофреническое психотическое расстройство". Олег прошел лечение.

Женщина считает, что она имеет право на компенсацию от администрации дома.

Как сообщали Українські Новини, в Польше пьяный украинец врезался на автомобиле в дерево и погиб.

Перед этим в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек.