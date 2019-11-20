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20 листопада 2019, середа, 19:55 17
Політика 2019-11-20T22:30:02+02:00
Українські Новини
Разумков допускає виділення додаткових коштів в держбюджеті-2020 на будівництво мостів у Запоріжжі

Разумков допускає виділення додаткових коштів в держбюджеті-2020 на будівництво мостів у Запоріжжі

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає виділення додаткових коштів до вже передбачених у державному бюджеті на 2020 для будівництво мостів у Запоріжжі, які прем'єр-міністр Олексій Гончарук зажадав закінчити за два роки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Верховної Ради, передають Українські Новини.

Згідно йому, Разумков під час візиту в Запоріжжя відвідав "Запорізький завод важкого кранобудування".

Відповідаючи на питання журналістів про фінансування будівництва мостів у Запоріжжі, Разумков зазначив, що на даний момент у Державному бюджеті на 2020 рік не передбачена повна сума на будівництво мостів в регіоні. Проте він сказав, що закладена частина, необхідна для початку робіт.

За його словами, можна буде виділити додаткові кошти з дорожнього фонду у разі, якщо всі передбачені на даний момент кошти будуть використані.

Як повідомляли Українські Новини, міст в Станиці Луганської повністю відновлений.

В цей час в Києві міст Патона знаходиться в критичному стані.
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