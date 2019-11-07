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07 ноября 2019, четверг, 18:49 36
Общество 2019-11-07T18:49:19+02:00
Українські Новини
Гончарук потребовал за два года закончить первую очередь мостов в Запорожье, которые строятся уже 15 лет

Гончарук потребовал за два года закончить первую очередь мостов в Запорожье, которые строятся уже 15 лет

Мост, Запорожье, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук прогнозирует введение в эксплуатацию первой очереди новых мостов через Днепр в Запорожье до 2022 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии города со ссылкой на слова Гончарука в четверг во время рабочего визита в Запорожье, передают Українські Новини.

"За два года первая очередь работ должна быть завершена, надо открыть 3 полосы движения с одного берега Днепра на другой", - цитирует пресс-служба слова премьера.

Он заявил, что в государственном бюджете на 2020 год будут предусмотрены необходимые средства для строительства.

Гончарук сообщил, что первая очередь мостов будет состоять из 3 полос движения в одном направлении, а в обратном транспорт будет двигаться по существующим мостам им. Преображенского.

Такая организация движения позволит перекрыть движение на проезжей части плотины Днепровской гидроэлектростанции для ее капитального ремонта.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство инфраструктуры оценивает стоимость достройки мостов в Запорожье в 12 млрд гривен.

Государственная энергогенерирующая компания "Укргидроэнерго" намерена в 2021 году начать ремонт плотины Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) в Запорожье с целью продления срока ее эксплуатации.

В Запорожье 2 перехода через Днепр - по плотине ДнепроГЭС и по мостам через остров Хортица.

Строительство 3-го перехода через Днепр в Запорожье (еще 2 моста через Хортицу) началось в 2004 году.

Напомним, что Кабмин выделил полмиллиарда на строительство мостов в Запорожье.

22 февраля, премьер Николай Азаров также выразил возмущение тем, что при строительстве мостов в Запорожье используются не украинские, а российские материалы.

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