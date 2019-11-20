В ООН дали Росії рік на підготовку відповіді про фінансування тероризму в Україні

Про це йдеться в постанові суду.

"Гаага. 19 листопада 2019. Розпорядження від 8 листопада 2019 року, Міжнародний суд, головний суд Організації Об'єднаних Націй встановив 8 грудня 2020 року термін подачі Контр-Меморіалу Російської Федерації у справах про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації)".

8 листопада Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав свою юрисдикцію для розгляду позову України проти Росії.

Тоді заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що тепер Росія повинна довести, що боролася з тероризмом, а не фінансувала його.

"У своєму меморандумі, який РФ повинен представити в наступному році, вона повинна привести, які заходи вживалися, щоб забезпечити наслідок, недопущення, правове співробітництво по всім фактам і доказам, які ми наводимо у своєму меморандумі і додатках", - додала вона.

Як повідомляли "Українські Новини", в ООН взяли оновлений проект резолюції з прав людини в окупованому Криму.

Також ООН прийняла резолюцію проти героїзації нацизму, яку не підтримали Україна і США.