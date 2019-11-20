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20 листопада 2019, середа, 18:59 13
Політика світу 2019-11-20T22:30:03+02:00
Українські Новини
В ООН дали Росії рік на підготовку відповіді про фінансування тероризму в Україні

В ООН дали Росії рік на підготовку відповіді про фінансування тероризму в Україні

ООН, Гаага, Росія, Тероризм, Міжнародний суд ООН
Міжнародний суд ООН. Фото: @CIJ_ICJ
Міжнародний суд ООН. Фото: @CIJ_ICJ

Після того як ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму, міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй у Гаазі дав Росії час до 8 грудня 2020 року, щоб вона підготувала відповідь на позов України

Про це йдеться в постанові суду.

"Гаага. 19 листопада 2019. Розпорядження від 8 листопада 2019 року, Міжнародний суд, головний суд Організації Об'єднаних Націй встановив 8 грудня 2020 року термін подачі Контр-Меморіалу Російської Федерації у справах про застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації)".

8 листопада Міжнародний суд ООН у Гаазі визнав свою юрисдикцію для розгляду позову України проти Росії.

Тоді заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що тепер Росія повинна довести, що боролася з тероризмом, а не фінансувала його.

"У своєму меморандумі, який РФ повинен представити в наступному році, вона повинна привести, які заходи вживалися, щоб забезпечити наслідок, недопущення, правове співробітництво по всім фактам і доказам, які ми наводимо у своєму меморандумі і додатках", - додала вона.

Як повідомляли "Українські Новини", в ООН взяли оновлений проект резолюції з прав людини в окупованому Криму.

Також ООН прийняла резолюцію проти героїзації нацизму, яку не підтримали Україна і США.

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