ООН приняла резолюцию против героизации нацизма, которую не поддержали Украина и США

7 октября Третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) принял российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующими эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ голосовала 121 страна, 55 воздержались и только 2 - США и Украина - высказались против.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Проект, соавторами которого были 23 государства, призывает "ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми возможными средствами, в том числе, если этого потребуют обстоятельства, законодательно".

В документе выражается "глубокая обеспокоенность по поводу героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS в любой форме". В частности, речь идет о сооружении памятников членам вышеуказанных движений, проведении демонстраций, переименовании улиц и прочих подобных действиях, а также об использовании Интернета в попытках героизации нацизма.

Авторы проекта оказались встревожены "участившимися случаями и попытками осквернения или разрушения памятников, которые были воздвигнуты в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой, а также незаконной эксгумации или переноса их останков".

Страны-инициаторы рекомендовали принять надлежащие меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, совершенных в то время.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук не видит проблемы в том, что пришел на концерт с участием неонацистской группы.

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала полностью заменить состав украинской делегации в ООН за отказ подписать резолюцию о борьбе с нацизмом.